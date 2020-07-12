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    • 12.07.2020 21:35
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    Ankaragücü - maçı sonrası gerginlik! 'i çıldırtan o an!

    'de kötü günler geçiren , Ankaragücü deplasmanından da mağlup çıktı. Mücadelenin ardından ise Ankaragücü yöneticilerinin bulunduğu protokol tribününden 'e yönelik sözler tartışmaya neden oldu.

    Fatih Terim'i çıldırtan o an!

    'nün 'ı 1-0 mağlup ettiği müsabakanın ardından Eryaman Stadyumu'nda gerginlik yaşandı.

    MKE Ankaragücü yöneticilerinin bulunduğu protokol tribününden, Galatasaray Teknik Direktörü 'e yönelik, "Ankaragücü babayı düşer" sözü yükseldi ve deneyimli teknik adama el-kol hareketi yapıldı. Fatih Terim bunun üzerine yöneticilere yanıt vererek yeşil zeminden ayrılıp soyunma odasına girdi.

    Öte yandan soyunma odası koridorlarında futbolcular arasında tartışma yaşandı. MKE Ankaragücü ile Galatasaray'ın futbolcuları arasında kısa süreli gerginlik yaşandığı öğrenildi.

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