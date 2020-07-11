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    • 11.07.2020 22:34
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    Son dakika: Başkanı 'tan " Camii" açıklaması! İsmi değişecek mi?

    Son dakika haberi... Başkanı , 'nın ibadete açılmasına ilişkin, "Ayasofya bir camidir. 481 yıl cami olarak hizmet etmiştir. Bir 86 yıllık ara dönem olmuştur. Tepki gösterenlerin biraz daha düşünüp bu haksızlığı yapmamaları gerektiği kanaatindeyim." dedi. Öte yandan A Haber canlı yayınına katılarak önemli açıklamalarda bulunan Erbaş, "İbadete açılan Ayasofya Camii'nin ismi ne olacak?" sorusuna "Orijinal isminin devam etmesi daha doğru olur" şeklinde yanıt verdi.


    Erbaş, bazı programlara katılmak üzere geldiği 'da gazetecilere, 'nın tekrar ibadete açılmasına tepki gösteren bir kesim de olduğunu söyledi.

    Bunların önemli olmadığına işaret eden Erbaş, "Çünkü Ayasofya bir camidir. 481 yıl cami olarak hizmet etmiştir. Bir 86 yıllık ara dönem olmuştur. Tepki gösterenlerin biraz daha düşünüp bu haksızlığı yapmamaları gerektiği kanaatindeyim. İnşallah bu tepkiler de süreç içinde ortadan kalkacaktır." ifadesini kullandı.

    Ayasofya'nın Cuma günü cuma namazıyla tekrar ibadete açılacağına işaret eden Erbaş, şunları kaydetti:

    "Ayasofya medeniyetimizin en önemli değerlerinden biridir. 86 yıllık özlem dün itibarıyla Danıştay'ın kararı ve muhterem Cumhurbaşkanımızın kararnamesiyle ibadete açılmış, açılma kararı verilmiştir. 24 Temmuz Cuma günü cuma namazı kılarak Türkiye'deki diğer camilerimiz gibi Ayasofya da asli hüviyetine kavuşmuş olacaktır. Rabbim iyi değerlendirmeyi ve Ayasofya'yı medeniyetimizin o muhteşem değeri olarak kullanmayı nasip eylesin. İslam alemi için hayırlara vesile eylesin diyorum."

    Erbaş'ı kente gelişinde İl Müftüsü Durmuş Ayvaz ile ilçe müftüleri karşıladı.



    A HABER'DE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
    Öte yandan Başkanı , A Haber canlı yayınına katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Erbaş, "İbadete açılan Ayasofya Camii'nin ismi ne olacak?" sorusuna "Orijinal isminin devam etmesi daha doğru olur" şeklinde yanıt verdi.

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