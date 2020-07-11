Bakanı Fahrettin Koca, dünkü Koronavirüs tablosunu paylaştı. 1.003 yeni vaka tespit edildi. 23 kişi yaşamını yitirdi. 1.493 kişi iyileşti. Koca, "Azalmaların yavaş, yükselişlerinse ani olduğunu unutmayalım" açıklamasını yaptı.Bakanlığı berber, kuaför ve güzellik salonlarında alınacak COVİD- 19 tedbirlerini açıkladı. Buna göre kuaförlerde fön makineleri yüksek hızda çalıştırılmayacak. Ense fırçası kullanılmayacak. Manikür ve pedikür aletleri kişiye özel olacak.