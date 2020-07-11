Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 11.07.2020 Gazete
    ABONE OL

    : Azalma yavaş yükseliş ani

    , dünkü Koronavirüs tablosunu paylaştı. 1.003 yeni vaka tespit edildi. 23 kişi yaşamını yitirdi. 1.493 kişi iyileşti. Koca, "Azalmaların yavaş, yükselişlerinse ani olduğunu unutmayalım" açıklamasını yaptı.

    Azalma yavaş yükseliş ani
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünkü Koronavirüs tablosunu paylaştı. 1.003 yeni vaka tespit edildi. 23 kişi yaşamını yitirdi. 1.493 kişi iyileşti. Koca, "Azalmaların yavaş, yükselişlerinse ani olduğunu unutmayalım" açıklamasını yaptı.

    KUAFÖRLERDE YENİ DÖNEM
    Sağlık Bakanlığı berber, kuaför ve güzellik salonlarında alınacak COVİD- 19 tedbirlerini açıkladı. Buna göre kuaförlerde fön makineleri yüksek hızda çalıştırılmayacak. Ense fırçası kullanılmayacak. Manikür ve pedikür aletleri kişiye özel olacak.
    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    Haberler Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Azalma yavaş yükseliş ani
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri