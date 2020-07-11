Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 11.07.2020 15:29
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.07.2020 15:49
    ABONE OL

    İletişim Başkanı : Ayasofya'nın kapıları dünyadaki herkese açık kalmaya devam edecek

    Son dakika haberi... İletişim Başkanı , "Ayasofya’nın yeniden cami olarak açılması, dini özgürlükler açısından bir zaferdir. " açıklamasında bulundu.

    İletişim Başkanı Altun, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasına ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından açıklama yaptı. Altun, İngilizce yaptığı açıklamasında, 'ın, 'ni 86 yılın ardından yeniden ibadete açan kararnameyi imzaladığını anımsatarak, şunları söyledi:



    "Bu karar, dünyadaki bütün Müslümanların, çok büyük bir tarih ve anlam barındıran Ayasofya'da ibadet edebilmesini sağlayacak. Ayasofya'nın kapıları dünyadaki herkese açık kalmaya devam edecek. Diğer dinlerin mensupları, Sultanahmet Camisi ve diğer camileri olduğu gibi gelip Ayasofya'yı da ziyaret edebilecekler. Ayasofya'nın yeniden cami olarak açılması, dini özgürlükler açısından bir zaferdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, Van'daki Akdamar Kilisesi'ni ve Edirne'deki Büyük Sinagog'u onararak tarihimizin sembolleri arasına katmıştır. Kültürel mirasımızı korumaya ve yüceltmeye devam edeceğiz."

    Haberler Güncel İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Ayasofya'nın kapıları dünyadaki herkese açık kalmaya devam edecek
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri