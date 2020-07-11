



"YILLARIN SORUNLARI BİR BİR BİTİYOR"

Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Botan Çayı üzerindeki Beğendik Köprüsü'nü açacaklarını anımsatan Karaismailoğlu şöyle devam etti:

"Beğendik Köprüsü alanında Türkiye'nin en önemli ve en büyük köprülerinden biri. Türünde en geniş köprü, orta açıklığı 210 metre, toplam uzunluğu 450 metre, yükseklik bakımından Türkiye'nin yüksek köprülerinden biri, 165 metre yüksekliğinde. Çok zor coğrafyalarda yapılmış. Yılların sorunları bir bir bitiyor. Bugün köprüyle birlikte 70 kilometrelik bağlantı yolları hizmete açılacak. Bölgede çok önemli projeler var. Bugün sadece bir tanesini açıyoruz. Önümüzdeki günlerde çok daha önemli projeler bittiğinde bunlarda halkımızın, milletimizin hizmetine sunacağız. Memleketimizin her köşesinde, doğusunda batısında, kuzeyinde güneyinde çok önemli çalışmalar var. Bugün Bitlis'teyiz, yarın başka bir bölgede olacağız."