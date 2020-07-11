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    • 11.07.2020 07:09
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    Gazisi : O gece 4 yıl değil 400 yıl geçse unutulmaz

    ’da Emniyeti önünde darbecilere karşı direnirken gazi olan Köroğlu: O hainler, elimizdeki bayraklara kurşun sıktı. ‘Bu vatan bizim, korkmak yok’ dedik. Canımızla kanımızla destan yazdık.

    O gece 4 yıl değil 400 yıl geçse unutulmaz

    'nün milli egemenliğe darbe vurmak için gerçekleştirdiği kanlı kalkışması sırasında vatanına sahip çıkmak için Emniyet Müdürlüğü önüne koşan ve darbeciler tarafından vurulan gazi , "O hainler, elimizdeki bayraklara kurşun sıktı. 4 yıl değil 400 yıl geçse unutulmaz" dedi.

    KURŞUN SAÇLARIMDAN GEÇTİ
    Kuddusi Köroğlu, o geceyi şöyle anlattı: Yeğenimin düğünü vardı, düğünden çıktık eve gelip televizyonu açtım. Baktım ki Başkomutanımız 'Halkının gücünün üstünde güç yoktur. Meydanlara bekliyorum' diyor. Biz de çoluk çocuk arabaya dolduk ve kendimizi sokağa attık. Niyetimiz Külliye'ye ulaşmaktı ama Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde önümüz darbeciler tarafından kesildi. Orada Cumhurbaşkanımızın açıklamasını duymayan ve dönmeyi düşünenler vardı. Onlara "Arkadaşlar bu vatan bizim, dönmeyin yılmayalım. Niye korkuyoruz? Allah'ını seven, vatanını seven dönmesin" diye bağırdım. Darbecilere karşı, oradaki kardeşlerimle kol kola girerek ilerledik. Asker üniformalı hainler bize 'sakın yaklaşmayın' diyorlardı, bize nişan almışlardı ama biz ne olursa olsun bize ateş edeceklerini düşünemezdik. Çünkü elimizde bayrak vardı. Bayrağa ateş edilir mi? 15 metre kalmadan bize ateş açmaya başladılar. Saçlarımın arasından kurşun geçti, ama Allah şehadet nasip etmedi, keşke olabilseydim.


    Haberler Güncel 15 Temmuz Gazisi Kuddusi Köroğlu: O gece 4 yıl değil 400 yıl geçse unutulmaz
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