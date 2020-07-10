Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 11.07.2020 05:46
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.07.2020 05:46
    ABONE OL

    'de yayımlandı! Bazı alanlar 'riskli' ilan edildi

    kararıyla ve 'de bazı alanlar "riskli alan" ilan edildi. 'da ise belirlenen bir bölge "yenileme alanı" olarak tespit edildi.

    Bazı alanlar 'riskli' ilan edildi

    'ın imzasıyla 'de yayımlanan kararlara göre, 'un ilçesi Yukarı Dudullu Mahallesi sınırlarında bulunan alan ile 'nin merkez ilçe Bahçelievler Mahallesi'nde sınırları belirlenen alanın "riskli alan" ilan edildiği belirtildi.

    'nın Selçuklu ilçesi Sille Mahallesi sınırlarında yer alan alanın da "yenileme alanı" olarak belirlenmesi kararlaştırıldı.

    'in Şehitkamil ilçesine bağlı Özgürlük ve Zeytinli mahalleleri sınırları içerisindeki bazı taşınmazların imar planında 30 metrelik yolda kalan kısımları, Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.

    Haberler Güncel Resmi Gazete'de yayımlandı! Bazı alanlar 'riskli' ilan edildi
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri