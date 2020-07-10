Son dakika haberine göre Danıştay 10. Dairesinde, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle açılan dava kapsamında alınan karar belli oldu. Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti.
Danıştay'ın Ayasofya kararı dünya basınında geniş yankı buldu.
REUTERS
Reuters haber ajansı acil koduyla geçtiği haberde kararın uluslararası uyarılara karşı alındığına dikkat çekti.
BBC
İngiliz yayın kuruluşu BBC internet sitesi üzerinden 'son dakika' verdiği haberde, "Türk mahkemesi, 6'ncı yüzyılda inşa edilen Ayasofya Müzesi'nin camiye dönüştürülmesinin yolunu açtı" ifadesini kullandı.
AMERİKAN NEW YORK TİMES
Amerikan New York Times gazetesi de "mimari bir mücevher" olarak tanımladığı Ayasofya'nın mahkeme kararıyla müzeden camiye dönüştürülebileceğini yazdı. Öte yandan değişimin uzun süredir Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından istendiğine vurgu yaptı.
YUNAN KATHİMERİNİ GAZETESİ
Yunan Kathimerini gazatesi de internet sitesinden aktardığı haberde, "kararın Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerilimi derinleştireceği" yorumuna yer verdi.
FRANCE 24
France 24 ,'harikalar harikası' olarak tanımladığı Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesinin önü açıldı dedi.
AL JAZEERA NEWS
Al Jazeera News ise, haberi Ayasofya'nın yeniden camiye dönüşmesinin yolu açıldı başlığıyla duyurdu.
NBC NEWS
NBC News'te İstanbul'un dünyaca ünlü ikonik Ayasofya'sı camiye dönüşüyor ifadelerine yer verildi.
NEW YORK TİMES
New York Times ise mimari mücevher olarak adlandırdığı Ayasofya'nın camiye dönüştürülme kararı ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce yaptığı açıklamalara yer verdi.