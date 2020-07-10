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    • 10.07.2020 17:35
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    Son dakika: kararı dünya gündeminde! Böyle duyurdular!

    Danıştay 10. Dairesi 1934 yılından bu yana devam eden hasreti bitirecek karara imza attı. Bakanlar Kurulu’nun 86 yıl önce için müze statüsü kararı bugün iptal edildi. Ayasofya‘nın cami olmasının önünü açan Danıştay kararı dünyanın gündemine oturdu. Başta uluslararası ajanslar olmak üzere dış basın kararı ‘son dakika’ gelişmesi olarak duyurdu.

    Son dakika haberine göre Danıştay 10. Dairesinde, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle açılan dava kapsamında alınan karar belli oldu. Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti.

    Danıştay'ın Ayasofya kararı dünya basınında geniş yankı buldu.

    REUTERS
    Reuters haber ajansı acil koduyla geçtiği haberde kararın uluslararası uyarılara karşı alındığına dikkat çekti.

    BBC
    İngiliz yayın kuruluşu BBC internet sitesi üzerinden 'son dakika' verdiği haberde, "Türk mahkemesi, 6'ncı yüzyılda inşa edilen Ayasofya Müzesi'nin camiye dönüştürülmesinin yolunu açtı" ifadesini kullandı.

    AMERİKAN NEW YORK TİMES
    Amerikan New York Times gazetesi de "mimari bir mücevher" olarak tanımladığı Ayasofya'nın mahkeme kararıyla müzeden camiye dönüştürülebileceğini yazdı. Öte yandan değişimin uzun süredir Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından istendiğine vurgu yaptı.

    YUNAN KATHİMERİNİ GAZETESİ
    Yunan Kathimerini gazatesi de internet sitesinden aktardığı haberde, "kararın Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerilimi derinleştireceği" yorumuna yer verdi.

    FRANCE 24
    France 24 ,'harikalar harikası' olarak tanımladığı Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesinin önü açıldı dedi.

    AL JAZEERA NEWS
    Al Jazeera News ise, haberi Ayasofya'nın yeniden camiye dönüşmesinin yolu açıldı başlığıyla duyurdu.

    NBC NEWS
    NBC News'te İstanbul'un dünyaca ünlü ikonik Ayasofya'sı camiye dönüşüyor ifadelerine yer verildi.

    NEW YORK TİMES
    New York Times ise mimari mücevher olarak adlandırdığı Ayasofya'nın camiye dönüştürülme kararı ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce yaptığı açıklamalara yer verdi.
    Haberler Güncel Son dakika: Ayasofya kararı dünya gündeminde! Böyle duyurdular!
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