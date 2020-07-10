Coronavirüs salgını nedeniyle okullar ikinci dönem kapandı. Uzaktan eğitim yapıldı. Yeni eğitim döneminin 31 Ağustos'ta başlayacağı vurgulandı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, şu açıklamaları yaptı: Biz 31 Ağustos'ta açılacak derken bunu temenni ediyoruz. Sağlıklı bir durum oluşursa, şartlar elverişli olursa bu tarihte açacağız demek istiyoruz. Ancak bize denilirse ki 'Bir süre açmayın, uzaktan eğitime devam edin' biz buna hazırız. 'Seyrekleştirme modeli deneyin' derlerse buna da hazırız. Gereken her türlü tedbiri alıyoruz. Bize güvenin, yetkililere güvenin. Sonuçta Bakan Selçuk, okulların 31 Ağustos'ta açılmasıyla ilgili şunları söyledi: Mevzuat gereği bir tarih vermek zorundayız. Okulların açılacağı hafta ne olacağı bugünden bilinmez. Ağustos'un sonundaki tabloya göre hareket ederiz da biz bu süreçleri yapılandırıyoruz. Bizim ölçümüz şu; çocukların sağlığını koruyacak ölçüde sınıflarda ve okullarda bulunmasını sağlamak. Devlet okulları için başka şart var da özel okullar için başka şart var diye bir şey söz konusu değil.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, şu açıklamaları yaptı: Biz 31 Ağustos'ta açılacak derken bunu temenni ediyoruz. Sağlıklı bir durum oluşursa, şartlar elverişli olursa bu tarihte açacağız demek istiyoruz. Ancak bize denilirse ki 'Bir süre açmayın, uzaktan eğitime devam edin' biz buna hazırız. 'Seyrekleştirme modeli deneyin' derlerse buna da hazırız. Gereken her türlü tedbiri alıyoruz. Bize güvenin, yetkililere güvenin. Sonuçta Bakan Selçuk, okulların 31 Ağustos'ta açılmasıyla ilgili şunları söyledi: Mevzuat gereği bir tarih vermek zorundayız. Okulların açılacağı hafta ne olacağı bugünden bilinmez. Ağustos'un sonundaki tabloya göre hareket ederiz da biz bu süreçleri yapılandırıyoruz. Bizim ölçümüz şu; çocukların sağlığını koruyacak ölçüde sınıflarda ve okullarda bulunmasını sağlamak. Devlet okulları için başka şart var da özel okullar için başka şart var diye bir şey söz konusu değil.