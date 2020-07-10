Son dakika haberleri... Yargıtayda görülen "FETÖ kumpası" davası kapsamında hakkında kırmızı bülten çıkarılan firari eski hakim Menekşe Uyar, Ankara'da yakalandı.
Edinilen son dakika bilgisine göre Yargıtayda görülen "FETÖ kumpası" davası kapsamında hakkında kırmızı bülten çıkarılan firari eski hakim Menekşe Uyar, Ankara'da yakalandı.
Fetullahçı Terör Örgütü mensubu kırmızı bültenli araması bulunan Uyar'ın Ankara'da yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi. Uyar'ın işlemlerine başlandığı öğrenildi.
ESKİ HAKİM!
Eski bir hakim olan Uyar'ın FETÖ'nün talepleri doğrultusunda alınan kararlarda önemli rol oynadığı belirtiliyor.