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    • 10.07.2020 11:58
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    le aranan firari eski hakim yakalandı!

    Son dakika haberleri... Yargıtayda görülen " kumpası" davası kapsamında hakkında çıkarılan firari eski hakim , 'da yakalandı.

    Kırmızı bültenle aranıyordu! Yakalandı!

    Son dakika haberleri... Yargıtayda görülen " kumpası" davası kapsamında hakkında çıkarılan firari eski hakim , 'da yakalandı.

    Edinilen son dakika bilgisine göre Yargıtayda görülen "FETÖ kumpası" davası kapsamında hakkında kırmızı bülten çıkarılan firari eski hakim Menekşe Uyar, Ankara'da yakalandı.

    Fetullahçı Terör Örgütü mensubu kırmızı bültenli araması bulunan Uyar'ın Ankara'da yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi. Uyar'ın işlemlerine başlandığı öğrenildi.

    ESKİ HAKİM!
    Eski bir hakim olan Uyar'ın FETÖ'nün talepleri doğrultusunda alınan kararlarda önemli rol oynadığı belirtiliyor.

    Haberler Güncel Kırmızı bültenle aranan firari eski hakim Menekşe Uyar yakalandı!
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