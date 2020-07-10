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    • 10.07.2020 17:58
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    ’nin ına dan büyük tepkiler yağdı!

    ’li ’nin bir çöp konteynerına 16 ölü yi attığını gören ve bu anları kayda alan , kaydettiği görüntüleri hesabından paylaştı. Yürek sızlatan görüntülerin ardından ’dan CHP’li belediyeye tepki yağdı. Sabah Gazetesi'nden Damla Kaya'nın özel haberi...

    CHP’nin kedi katliamına tepkiler çığ gibi büyüyor!

    'li 'nin bir çöp konteynerına 16 ölü yi attığını gören ve bu anları kayda alan , kaydettiği görüntüleri hesabından paylaştı. Görüntüler sosyal medyada büyük yankı topladı. CHP'li Küçükçekmece Belediyesi'nin 16 kediyi öldürüp çöp konteynerına koyduğu iddiası ardından 'da #CHP'ninKediKatliamı hastagi açılarak binlerce tepki tweeti geldi.

    "BU CANLARIN VEBALİNİ KİM VERECEK?"

    Hayvansever Esmanur Şaz, yürekleri sızlatan videoda; "Hayvanseverler iyi bakın buraya tamam mı? Daha beş dakika önce belediye poşetleri attı, kaçtı. Hepsinin haline bakın, minikliğine küçüklüğüne bakın hepsi ölmüş. Gözü açık gidenler, kanlı gidenler. Bu hayvan şu an hayatta yaşıyor. Bu yaşayamaz yani ölmüş durumda, hayvan havasızlıktan. Bakar mısınız ya bu nedir? Bunun açıklamasını kim yapacak? Bu hayvanların vebalini kim verecek? Küçükçekmece Belediyesi bu yaptığın ne senin ya? Bunlar ne? Bu canların vebalini kim verecek?" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

    SABAH/ DİLEK YAMAN

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