2020 MSÜ mülakatları ne zaman? MSÜ fiziki yeterlilik testine kimler girebilir? Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) mülakatları için heyecan dorukta. MSÜ sınavlarına giren adaylarda gözler 2. aşama olan mülakatlara ve fiziki yeterlilik testine çevrildi. Fiziki Yeterlilik Testi sonuçları adaylara sözlü olarak bildirilecek. Aday '0' puan aldığı her branş için itiraz hakkına sahip olacak.

MSÜ MÜLAKATLARI NE ZAMAN?

Milli Savunma Üniversitesi MSÜ mülakatlarına ilişkin tarih bilgisi henüz paylaşılmadı. Tarih bilgisi açıklandığı takdirde bunu haberimizden öğrenebileceksiniz.

FİZİKİ YETERLİLİK TESTİ NASIL OLACAK?

a) Evrak Kontrolü:

2'nci seçim aşamalarına çağrılan adayların, T.C. kimlik numarası ve fotoğrafı bulunan kimlikleri ile internette yayımlanan ve 2'nci seçim aşamalarına gelirken beraberlerinde getirmeleri gereken belgeleri tam olarak getirip getirmedikleri, getirilen belgelerin adayların internet üzerinden başvuru sırasında beyan ettiği bilgileri doğrulayıp doğrulamadığı kontrol edilir. Yapılan kontrolde başvuru koşullarını sağlamadığı tespit edilen adaylar seçim aşamalarına katılamazlar.

b) Fiziki Değerlendirme:

Aday öğrencilerin değerlendirilmesinde Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'nde yer alan boy ve kilo sınırları esas alınır. Ölçümler mutlaka ayakkabısız yapılacaktır. Yaşının gerektirdiği boy uzunluğu ile boy uzunluğuna uygun vücut ağırlığına sahip olmayan adaylar başvuru şartlarını taşımadığından seçim aşamalarına katılamazlar. Bu aşamada elenen adayın itirazı kabul edilir ve farklı tartı, ölçüm veya kontrol cihazları ile tekrar değerlendirilir.