Ayasofya neden müzeye çevrildi? Ayasofya cami oldu mu? Ayasofya'nın tarihi gündemde en çok merak edilen konulardan birisi oldu. Ayasofya nasıl müzeye çevrildi? Türkiye'nin gündemi Ayasofya için verilecek karara çevrildi. Danıştay'ın konuyla ilgili vereceği karar merakla bekleniyor. Bilindiği üzere, alınan Bakanlar Kurulu kararıyla Ayasofya müze statüsüne çevrilmişti. Tarihi ve turistik öneme sahip Ayasofya'nın tekrar camiye çevrilip çevrilmeyeceği merakla bekleniyor.

DANIŞTAY AYASOFYA KARARI SON DAKİKA!

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti.

Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine yönelik Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle Danıştayda dava açtı.

Davayı duruşmalı inceleyen Daire, 2 Temmuz'daki duruşmada tarafları dinledi.

Duruşmanın ardından dosyayı inceleyen Danıştay 10. Daire kararını verdi.

Daire, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti.

AYASOFYA NEDİR?

Ayasofya Doğu Roma İmparatorluğu'nun İstanbul'da yapmış olduğu en büyük kilise olup aynı yerde üç kez inşa edilmiştir. İlk yapıldığında Megale Ekklesia (Büyük Kilise) olarak adlandırılmış, 5'inci yüzyıldan İstanbul'un fethine kadar Hagia Sophia (Kutsal Bilgelik) olarak isimlendirilmiştir. İmparator Konstantios tarafından 360 yılında yaptırılan Megale Ekklesia ve İmparator II. Theodosis'in 415 yılında yeniden inşa ettirdiği kilise halk ayaklanmalarında yıkılmıştır. Günümüz Ayasofya'sı, İmparator Justinianos tarafından dönemin iki önemli mimarı Tralles'li (Aydın) Anthemios ve Miletos'lu (Balat) İsidoros'a yaptırılmıştır.