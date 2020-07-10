"ESKİ DURUMUNDAN ÇOK DAHA İYİ OLDU"

Yayla sakinlerinden Süleyman Dervişoğlu, Dipsiz Göl'ün eski haline kavuştuğunu belirtti. Dervişoğlu, "Eski durumundan çok daha iyi oldu. Devletimizden Allah razı olsun. Çok büyük bir çalışma yaparak bu duruma getirdiler. Eskiden burada yaşayan büyüklerimiz, çok büyük sıkıntılar çekiyorlardı. Göle düşen inekleri ölüyordu. Cenazeye ağlar gibi ineklerine ağlıyorlardı. İnsanlarımız burada öldü. Anne, baba yürekleri yandı burada. Devletimiz sağ olsun gölün etrafını sararak yayla halkına çok büyük hizmet yaptı. Eski halinden de çok daha güzel bir hale geldi. Eskiden atıl bir göldü, burası çok da temiz bir göl değildi. İneklerimizin de su içmesi için valimiz yerler yaptı. Yayla halkı devletimize büyük dua ediyor. Suda hiç azalma olmadı. Yağmurlardan dolayı 5-10 cm kadar yükselme oldu. Bu gölde artık su kaybı yaşanmıyor" diye konuştu.