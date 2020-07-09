



KRİKONUN YANINA GİZLEMİŞLER

Araçta arama yapan Jandarma ekipleri; narkotik köpeği 'Bingo'nun aracın bagaj kısmında bulunan bir yere tepki vermesi üzerine kapağı açtı. Krikonun yanına gizlenmiş yaklaşık 15 kilo Kokain bulundu. Aracın ön koltuk altında bulunan poşette ise yüklü miktarda döviz ve TL'den oluşan nakit para ele geçirildi. Örgütün depo olarak kullandığı boş evde yapılan aramalarda ise 10 kilo Skunk, 3 kilo Marihuana ile 1 adet pres makinesi bulundu.





