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    • 09.07.2020 19:35
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    Başkanı 'tan baro başkanlarına davet

    Son dakika haberi... Başkanı Şentop'un, 'nin ’ndaki görüşmelerini takip etmek isteyen baro başkanlarına davette bulunduğu, davet üzerine iki baro başkanının Meclis'e geldiği, diğerlerinin daveti reddettikleri öğrenildi.

    Şentop'tan baro başkanlarına davet
    Başkanı , 'nin 'ndaki görüşmelerini takip etmek isteyen baro başkanlarına davette bulundu. Şentop'un bu daveti, Kuğulu Park'ta bekleyen baro başkanlarına iletildi.



    2 BAŞKAN İCABET ETTİ
    Davet üzerine Baro Başkanı Mehtap Karaburçak ile Baro Başkanı Hicran Kandemir, Meclis'e geldiler. Ancak geri kalan baro başkanları, gelmek istemediklerini belirterek daveti kabul etmediler.

    TBMM GENEL KURULU'NDA 'BARO' MARATONU
    Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde () barolara ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifinin genel kurul görüşmelerini baro başkanlarının da izlemesine izin verildi. TBMM'de basın açıklaması yapan Türkiye Barolar Birliği Başkanı , "Bu sabah Mustafa Şentop başkanımızla konuşarak, baro başkanlarımıza içeriye gelip, locadan izleme imkanı sağladık. 'Sayı sınırı olmaksızın gelsinler' dendi" dedi.

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