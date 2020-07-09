Kurbanlıklarda KOVID-19 tespit edildi mi?



'HAYVAN PAZARLARIYLA İLGİLİ BAŞKA RİSKLER VAR'

Prof. Dr. Ayaz, küçükbaş ve büyükbaşlarda şu an için koronavirüs riskinin olmadığını belirterek, "Ancak Kurban Bayramı ve hayvan pazarlarıyla ilgili daha başka risklerimiz var. Çünkü bu dönem yaklaşık 3- 3,5 milyon hayvanın satışı ve akabinde kesilmesi söz konusu ve dolayısıyla bu kurban pazarlarındaki alış ve satışlarda ve ardından kesimlerde ve parçalamada ve en son bayramlaşma esnasında ciddi bir insan hareketliliği ve sirkülasyonu olacak. Burada hayvanlardan ziyade insandan insana bulaşma söz konusu olabileceği için sosyal mesafenin korunması, maskenin takılması yine çok önemli olacaktır. Ayrıca kolluk kuvvetlerinin hayvan pazarlarında vatandaşların maske kullanımı için çok hassas olması gerekiyor. Şu an hayvan pazarlarından bize yer yer maske kullanımında zafiyetler yaşandığına dair bilgiler de geliyor. Ondan dolayı kolluk kuvvetlerinin oralarda maske kullanımına dair uyarıları yapması çok önemli" diye konuştu.