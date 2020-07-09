Bu kez kendisini eleştirenleri hedef alan Özeren, kendisine yönelik bir algı ve linç operasyonu başlatıldığını öne sürdü.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Öte yandan, sosyal medya kullanıcıları, İYİ Partili Özveren'in Semiha Yıldırım hakkındaki çirkin paylaşımına yönelik tepkilerini dile getirdi.

#AhlaksızsınLeventÖzveren etiketi kısa sürede 'TT' oldu.