BİR TAKIM TEDBİRLER OLABİLİR

(Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı) BÜlke genelinde sokağa çıkma yasağı gündeme gelmedi. Bir takım tedbirler olabilir. İl bazında kısıtlamalar söz konusu olabilir.

UZAKTAN EĞİTİMİ BİLİM KURULU ÖNEREBİLİR

31 Ağustos'ta okulların açılacağı bir takvim belirtileceği için oldu. Öğrencilerin sırasına oturduğu ana kadar maskeli olmasını önemsiyoruz ama devamında maskeyi takma zorunluluğu olsun istemiyoruz. Eğer salgının durumunda bir değişme olursa uzaktan eğitim ya da hibrit gibi bir tavsiyeyi Bilim Kurulu önerebilir. Bu anlamda bizim önerdiğimiz 4 metre kapalı alanın olduğu. Detayları önümüzdeki haftalarda daha netleştirmiş olacağız.