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    • 09.07.2020 09:14
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    : bölgesinde, 2 gözaltına alındı

    Milli Savunma Bakanlığı (),  Harekat bölgesinde 2 /'li in gözaltına alındığını açıkladı.

    2 terörist gözaltına alındı

    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist daha, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı" denildi.

    Haberler Güncel MSB: Zeytin Dalı bölgesinde, 2 terörist gözaltına alındı
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