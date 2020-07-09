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    • 09.07.2020 09:46
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    'da terör örgütü 'a operasyon: 10 gözaltı

    Son dakika haberine göre, 'da terör örgütü 'a yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

    İstanbul'da DEAŞ'a büyük operasyon! Çok sayıda...

    Edinilen bilgilere göre; Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurda illegal yollarla giriş yaptıkları ve bir süredir İstanbul'da saklandıkları belirlenen terör örgütü ile bağlantılı bazı kişileri tespit etti.

    Yürütülen soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Polisi, istihbari bilgiler doğrultusunda bu sabah İstanbul'da çok sayıda ilçede eş zamanlı operasyon düzenledi. DEAŞ ile bağlantıları olduğu ileri sürülen 10 yabancı terörist savaşçı yapılan baskınlarla yakalandı.

    Yakalananların, çeşitli faaliyetlerde bulundukları ve örgütün aktif olduğu çatışmalı bölgelerinde kamplara gidip geldikleri belirlendi. Baskın yapılan adreslerde çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemeyle birlikte gözaltına alınan 10 şüpheli, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

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