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    • 09.07.2020 22:43
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    Başkanı, 'nin pişkinliğine isyan etti!

    ’li ()’nin İGDAŞ şirketi Çekmeköy’de iki sokağı kazdı ama uzun süre eski haline getirmedi. vatandaş mağdur olmasın diye sokakları onardı. CHP ilçe Başkanlığı ise büyük bir pişkinlikle onarımın kendi girişimleri ile İBB’ce yapıldığını iddia etti. Başkanı bu pişkinliğe adeta isyan etti. Sabah Gazetesi'nden Hayrettin Şaşmaz'ın özel haberi.

    CHP pişkinliği başkanı isyan ettirdi

    'li () Çekmeköy ilçesindeki Esila ve Mesut Sokak'ta 6 ay önce kazı çalışması yaptı. Kazılan alan bir türlü tamir edilip eski haline getirilmedi. İddiaya göre aradan 6 ay geçti.

    de bu durumu önce hesabından afişe etti. Daha sonra si söz konusu iki sokaktaki kazılan alanların sokak sakinlerinin mağdur olmaması açısından Çekmeköy Belediyesi ekiplerince yapıldığını duyurdu. Hatta fotoğraf da paylaşıldı.

    Fakat CHP Çekmeköy İlçe Başkanlığı büyük bir pişkinlik örneği sergileyerek kazılan sokağın, kendi girişimleri ile İBB ekipleri tarafından onarıldığını iddia etti.

    Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz ise sosyal medya hesabından bu pişkinliğe isyan etti. Başkan Poyraz,
    "Hiç olmazsa emekçi kardeşlerimize saygınız olsun!
    İBB ye bağlı İgdaşın kazdığı sokakları kendisi düzeltmesi gerekirken;
    Bizler vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek için çalışma yaptık.
    Ancak bizim yaptığımız çalışmayı kendileri yapmış gibi siyasi malzeme yapmaya kalktılar."    dedi.

    HAYRETTİN ŞAŞMAZ/SABAH

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