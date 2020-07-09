9 Temmuz korona son durum tablosu: Koronavirüs vaka, ölüm ve iyileşen kişi sayısı kaç oldu?

9 Temmuz korona son durum tablosu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Dün akşam canlı yayında açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "13 ilimizde en yüksek haftalık vaka sayılarına son 1 ay içinde veya yeni ulaşılmaktadır. Yeni vakalar belli illerde yoğunlaşmaktadır. Anadolu'da birinci dalga halen devam ediyor." dedi. Peki, koronavirüs vaka, ölüm ve iyileşen kişi sayısı kaç oldu? İşte koronavirüs vakalarında son 24 saat...
KORONAVİRÜS VAKA, ÖLÜM VE İYİLEŞEN KİŞİ SAYISI KAÇ OLDU?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 9 Temmuz vefat ve vaka sayısını henüz açıklamadı. Bakan Koca ilerleyen saatlerde açıklama yapacak. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde vefat ve vaka sayıları anlık olarak yer alacaktır.
8 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU
Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 49 bin 302 test yapıldı, 1041 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.
Son 24 saatte 22 hasta vefat etti, 2 bin 219 kişi iyileşti.
Toplam test sayısı 3 milyon 782 bin 520, vaka sayısı 208 bin 938, vefat sayısı 5 bin 282 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1172, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 406, toplam iyileşen hasta sayısı da 187 bin 511 oldu.
BAKAN KOCA, DSÖ AVRUPA BÖLGE DİREKTÖRÜ KLUGE İLE BİR ARAYA GELDİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge'yi kabul etti.
DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge, Türkiye ziyareti kapsamında ilk olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bir araya geldi.
İkili görüşmenin ardından Bakan Koca ve Kluge, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'na katılacak.
Bakan Koca ve DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge daha sonra ortak bir basın toplantısı düzenleyecek.
BAKAN KOCA'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde, Koronavinüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında, açıklamalarda bulundu.
MASKE TAVSİYESİ
Koronavirüsten kaçınmanın mümkün olduğunun altını çizen Koca, hastalığa yol açan virüsün, solunum yoluyla bulaştığını, maskenin tüm dünyada kabul gören önemli bir tedbir olduğunu belirtti.
Yakın mesafede maskenin tek başına yetersiz olduğuna dikkati çeken Koca, "Mesafe kuralı da bu nedenle tüm dünyada tartışılmaz bir tedbirdir. El temizliği ise olmazsa olmaz bir kuraldır. Dünya, hastalığın yayılmasına karşı her ne başarı gösteriyorsa bunu, bu kurallara uyabildiği ölçüde gösteriyor. Vakaların tırmandığı ve salgının kontrolden çıktığı ülkeler, tedbirlerin ya terk edildiği veya zaten yetersiz olduğu ülkelerdir. Tedbirlere uyumun kolay olmadığını, yüzde yüz uyumun sağlanamayacağını biliyoruz. Yaşayıp geldiğimiz hayat, bu tedbirlere göre düzenlenmiş bir hayat değildir." şeklinde konuştu.
Bakan Koca, dünkü yeni vaka sayısının 1053 olduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti:
"İstatistiklere göre aralarından bir bölümü yoğun bakıma gidecek. Bir kısmı solunum cihazına bağlanacak. Aralarından belki bilincini kaybeden olacak. Sizce bu hastalar Kovid-19'a, kurallara acaba kendileri uymadıkları için mi yakalandı? Cevabınız 'evet' ise tekrar düşünmenizi istiyorum. Hastalığın bulaşmasını, kurallara karşılıklı uyarsak önleyebiliyoruz. Demek ki kurallara uyarken aynı anda iki amacımız var. Kovid-19'a yakalanmamak, Kovid-19'u yaymamak."
Hastalığın, bugünlerdeki yayılma oranlarına da değinen Bakan Koca, şu uyarılarda bulundu:
"Nişan törenleri, düğünler, taziyeler, pazar yerleri, alışveriş merkezleri, toplu taşıma araçları, asker uğurlamaları, sahiller ve plajlar. Açık veya kapalı, fakat kalabalık, diğer ortak mekanlar. Tatile gidenler, Kovid-19 tedbirlerinin tatilcilerin lehine olduğunu bilmelidir. Büyük kentlerin kalabalığından uzaklaşanlar, eğer başka kalabalıkları tercih etmez, mesafe kuralını fazlasıyla uygularsa buna müteşekkir kalırız.
Düğünlerde, bir çiftin sevincine yarın gölge düşürme korkusu bile tek başına tedbirlere uymak için yeterli olmalıdır. Filiasyon çalışmalarında çok sayıda vakanın kaynağının düğünler olduğunu gördük. Cenazeler, taziyeler, mevlitler yeni acılara sebebiyet vermemelidir. Temaslı taramalarında birçok kez karşımıza bu olaylar çıkmaktadır. Asker uğurlamasında ne uğurlayan ne de uğurlanan hiç risk almamalıdır. Sağlık da vatani göreve saygı da bunu icap ettirir. Gençlerimiz, testi pozitif çıkan Mehmetçikten mesuldür."