9 Temmuz korona son durum tablosu: Koronavirüs vaka, ölüm ve iyileşen kişi sayısı kaç oldu?

9 Temmuz korona son durum tablosu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Dün akşam canlı yayında açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "13 ilimizde en yüksek haftalık vaka sayılarına son 1 ay içinde veya yeni ulaşılmaktadır. Yeni vakalar belli illerde yoğunlaşmaktadır. Anadolu'da birinci dalga halen devam ediyor." dedi. Peki, koronavirüs vaka, ölüm ve iyileşen kişi sayısı kaç oldu? İşte koronavirüs vakalarında son 24 saat...

KORONAVİRÜS VAKA, ÖLÜM VE İYİLEŞEN KİŞİ SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 9 Temmuz vefat ve vaka sayısını henüz açıklamadı. Bakan Koca ilerleyen saatlerde açıklama yapacak. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde vefat ve vaka sayıları anlık olarak yer alacaktır.