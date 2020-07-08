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    • 08.07.2020 12:57
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    'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür mektubu!

    Son dakika haberleri... 'daki Başkanı Jasmina Curiç, koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında ’den bekledikleri tıbbi malzeme yardımının bölgeye ulaşması üzerine Başkan ’a teşekkür etti.

    O ülkeden Başkan Erdoğan'a teşekkür mektubu!

    'ın Sancak bölgesinde bulunan 'da (Yeni Pazar) koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 'den yardım isteyen Boşnak Milli Konseyi Jasmina Curiç, Türkiye'den bekledikleri tıbbi malzeme yardımının bölgeye ulaşması üzerine Başkan 'a teşekkür etti.

    YARDIMLARINIZ BİZE GÜVEN VERİYOR
    Curiç, Başkan Erdoğan'a gönderdiği mektupta, "Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak salgın nedeniyle ciddi sıkıntılar çekti ve bölgedeki imkanlar kısıtlı. Gönderdiğiniz tıbbi malzeme, ilaç ve ekipman yardımı bölge halkı için çok önemli. Yardımlarınız bize güven veriyor" ifadelerini kullanarak yardımların, Türkiye'nin ihtiyaç sahibi ülkelerle dayanışma içinde olduğunun en önemli göstergesi olduğunu vurguladı. Curiç, Sancak bölgesine gönderilen yardımın koronavirüs salgınının etkilerini azaltacağını belirterek, Türkiye'ye ve Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.

    NE OLMUŞTU?
    Sırbistan'ın Sancak bölgesinde bulunan Novi Pazar'da koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan zorluklar, çeşitli fotoğraflar ve görüntülerle gündeme gelmişti. Sırbistan'daki Başkanı Jasmina Curiç, salgın nedeniyle ciddi zorluklar yaşandığını ve bölgedeki imkanların kısıtlı olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan tıbbi malzeme yardımı istemişti.

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