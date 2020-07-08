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    • 08.07.2020 08:52
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    ’nün avukat ve polis yapılanmasına darbe

    ’nca aralarında avukat, emniyet müdürü ve polislerin de bulunduğu 24 şüphelisine yönelik 5 ilde operasyon düzenlendi. Ayrıca yine Başsavcılık terör örgütü militanlarının yakalanması için düğmeye bastı. İşte Sabah'tan Sema Alim Dalgıç'ın özel haberinin detayları...

    FETÖ’nün avukat ve polis yapılanmasına darbe

    'nca Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik yürttüğü çalışmalar kapsamında flaş bir gelişme yaşandı.

    Edinilen bilgiye göre; 12'si kullanıcısı, 12'si de aleyhlerinde beyan, teşhis, Bankasya artan hesap, örgütsel fişleme gibi deliller bulunan Barosu'na kayıtlı 1 avukat, Barosu'na kayıtlı 1 avukat, KHK ile ihraç 2 Emniyet Müdürü, 2 ihraç Komiser yardımcısı, 2 ihraç Polis Başmüfettişi, 3 ihraç Polis memuru, 2 görevde öğretmen, 1 adliyede görevli zabıt katibi, diğerleri de özel sektör çalışanı olmak üzere toplam 24 şüpheliyi yakalamak için operasyon düğmesine basıldı

    İzmir, , , Bursa, illerinde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bu sabah operasyon gerçekleştirilmiştir.

    PKK'YA OPERASYON
    Ayrıca Başsavcılıkça /KCK terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında da yine bu sabah İzmir ve ilçelerinde 5 şüpheliyi yakalamak amacıyla Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon gerçekleştirildi.

    Sema ALİM DALGIÇ / SABAH


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