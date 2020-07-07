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    • 07.07.2020 11:48
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    Terör örgütü çözülüyor: "Devletin "

    () resmi Twitter hesabından, bir 'lı in 'de kahraman kamondolarımıza teslim olduğu anlarını paylaştı. imizin PKK'lı teröriste, "devletin " ifadesi dikkat çekti.

    , Mehmetçiğin bir kahramanlığını daha paylaştı. Merhamet isteyerek teslim olan 'lı i komandolarımız böyle aldı. Teknolojik üstünlüğümüzün milli silahlarla iyice arttığı son yıllarda PKK'lı teröristler çaresizce teslim olmaya başladı.

    MSB o anları böyle duyurdu:

    "Terör örgütünden kaçışlar devam ediyor. Hakkâri/Aktütün'de PKK'lı bir terörist, Komandolarımıza teslim oldu. Teröristin üst aramasında; 1 adet el bombası, 1 adet şemsiye, muhtelif kıyafet ve sırt çantası da ele geçirildi."

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