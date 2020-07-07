Emniyet Genel Müdür Yardımcılarının görev yerleri belli oldu!

Yazıda, makama doğrudan bağlı birimler de açıklandı. Bu birimler de şu şekilde;

Teftiş Kurulu Başkanlığı, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı, Özel Harekat Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı, Trafik Başkanlığı, Polis Akademisi Başkanlığı, Medya-Halkla İlişkiler ve Protokol Dairesi Başkanlğı, İç Denetim Birimi ve Özel Kalem Müdürlüğü…

Sema ALİM DALGIÇ-SABAH