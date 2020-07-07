Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 07.07.2020 23:15
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.07.2020 23:18
    ABONE OL

    : Meteorolojiden için "" uyarısı

    haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, 'de yerel olarak çok kuvvetli ve bekleniyor.

    Meteorolojiden şiddetli yağış uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın Giresun, Ordu ve Trabzon'da yerel olarak kuvvetli, Giresun'un doğu ilçeleri, Trabzon'un batı ilçeleri ile Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ile gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

    Perşembe günü de Rize'de yerel olarak şiddetli, Artvin'in kuzey ilçelerinde yer yer aşırı sağanak öngörülüyor.

    Sağanak nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

    Haberler Güncel Son dakika: Meteorolojiden Doğu Karadeniz için "şiddetli yağış" uyarısı
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri