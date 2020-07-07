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    • 07.07.2020 23:26
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    'de 'ya operasyon! 3 tutuklama

    Terör örgütü 'ya bir darbe de 'de vuruldu. Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla, PKK/KCK/YPG terör örgütü adına 'de silahlı faaliyette bulunduğu ve kaçak yollarla 'ye girdiği belirlenen 3 şüpheli tutuklandı.

    PKK'ya bir darbe daha!

    'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla, /KCK/YPG terör örgütü adına 'de silahlı faaliyette bulunduğu ve kaçak yollarla 'ye girdiği belirlenen 3 şüpheli tutuklandı.

    İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK/YPG silahlı terör örgütünün sözde asayiş birimi içinde görev alan ve Suriye'de terör örgütü adına silahlı faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 5 örgüt üyesinin, kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yaparak kente geldiğini belirledi.

    5 GÖZALTI
    Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında yakalama kararı çıkarılan 5 şüphelinin yakalanması için jandarma ekipleri harekete geçti. Jandarmanın, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda, Suriye uyruklu 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

    İl Jandarma Komutanlığı/ndaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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