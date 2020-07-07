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    • 07.07.2020 15:57
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    Son dakika: Bakan 'tan Gelibolu anısına daveti

    Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı , sosyal medyadan yaptığı paylaşımla larına dikkat çekerek, herkesi Gelibolu'nun ağaçları anısına dikmeye davet etti.

    Bakan Selçuk'tan anlamlı davet

    , sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Nerede olduğumuz fark etmez, bastığımız toprağa bir meşe palamudu, bir fidan bırakalım. Gelibolu için karınca misali su taşıyalım küle dönen toprağa... Hepinizi Gelibolu'nun ağaçları anısına toprağa bir fidan bırakmaya davet ediyorum" dedi.





    Haberler Güncel Son dakika: Bakan Ziya Selçuk'tan Gelibolu anısına fidan daveti
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