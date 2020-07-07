Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Çanakkale'de çıkan orman yangını hakkında önemli açıklamalarda bulundu.



Bakan Pakdemirli'nin açıklamalarından satır başları;



Yerleşim yerlerinde riskler ortadan kalktı. Bu sabah itibarıyla 5:5'de bu bölgede güneş doğuyor ancak biz yarım saat daha erken hava araçları ile müdahaleye başladık. Sabah hava araçları ile beraber müdahaleler sürdü. Gün boyu 50-70 kilometre arasında rüzgar ile mücadele ettik.







FON TAHSİS EDECEĞİZ

Şu ana kadar 450 hektar alanımız etkilenmiş gözüküyor. Orman köyleri kapsamında, orman teşkilatımız tarafından köylülerimizin, tarımsal hasarlarını karşılamak maksadıyla belli bir fonu tahsis edeceğiz.



750 İNSAN 100 İNSANSIZ KULE VE İHA'LAR GÖREV YAPIYOR

Vatandaşlarımızdan çok daha hassasiyetli davranmalarını rica ediyoruz. 750 insanlı, 100 kadar insansız kule ve İHA'larla görev yapıyoruz ama tüm bunların ötesinde vatandaşımızın herhangi bir yerde gördüğü yangınları bize iletmesi önemli. Şu saat itibarıyla buradaki yangın da kontrol altında, soğutma faaliyetleri sürdürülüyor.





