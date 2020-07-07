Haberler Galeri Yaşam Çanakkale'de büyük yangın! Küle dönen araziler böyle görüntülendi

Çanakkale'de büyük yangın! Küle dönen araziler böyle görüntülendi

Dün Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangını sürerken, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi de devam ediyor. Alevlerin kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayılmasının ardından bölgede bulunan bazı köyler tahliye edildi. Şiddetli rüzgar nedeniyle çalışmalar güçlükle yürütülüyor.

07.07.2020 07:23 - Son Güncelleme: 07.07.2020 07:23
Çanakkale'de büyük yangın! Müdahale devam ediyor

Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki yangının boyutu gün ağırınca ortaya çıktı. Yangın nedeniyle küle dönen orman ve tarım arazileri havadan böyle görüntülendi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Çanakkale'de büyük yangın! Müdahale devam ediyor

Dün saat 15.00 itibariyle tarihi Gelibolu Yarımadası'nda meydana gelen yangın şiddetli poyrazın etkisiyle kısa sürede etkisini arttırdı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın yerleşim yerlerine metreler kala kontrol altına alınarak durdurulabildi. Havanın kararmasıyla geri çekilen helikopterler günün ilk ışıklarıyla tekrar müdahaleye başladı.

Çanakkale'de büyük yangın! Müdahale devam ediyor

Köylere metreler kala kontrol altına alınarak durdurulan yangının boyutu, gün ağırınca ortaya çıktı. Ormanlar ve buğday tarlaları adeta küle dönerken, yangın nedeniyle simsiyah örtüyle kaplanan yanan araziler havadan drone ile böyle görüntülendi.

Çanakkale'de büyük yangın! Müdahale devam ediyor

BAKAN PAKDEMİRLİ: TÜM TEKNOLOJİLERİ KULLANIYORUZ
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çanakkale'deki yangın hakkında son durumu değerlendirdi.

Çanakkale'de büyük yangın! Müdahale devam ediyor

Çanakkale'deki yangın nedeniyle bölgeye giden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yangın yaklaştığı zaman karşı ateş verilerek, yerleşim yerine her hangi bir ateşin sıçramaması sağlanır. Yani, yerleşim yerinin yakınını yakarsınız, alevler oraya gelince kül olduğu için yangın ilerlemez. Bu tarz taktiklerin hepsi kullanılır. Orman teşkilatımız 180 yıllık ve deneyimli. İnsan kaynağımız çok iyi, tüm teknolojileri kullanıyoruz.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı 1500 TL'ye hayalindeki evi yaptı! Görenler şoke oldu
1500 TL'ye hayalindeki evi yaptı! Görenler şoke oldu