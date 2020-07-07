Çanakkale'de büyük yangın! Küle dönen araziler böyle görüntülendi
Dün Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangını sürerken, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi de devam ediyor. Alevlerin kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayılmasının ardından bölgede bulunan bazı köyler tahliye edildi. Şiddetli rüzgar nedeniyle çalışmalar güçlükle yürütülüyor.
Dün saat 15.00 itibariyle tarihi Gelibolu Yarımadası'nda meydana gelen yangın şiddetli poyrazın etkisiyle kısa sürede etkisini arttırdı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın yerleşim yerlerine metreler kala kontrol altına alınarak durdurulabildi. Havanın kararmasıyla geri çekilen helikopterler günün ilk ışıklarıyla tekrar müdahaleye başladı.
Çanakkale'deki yangın nedeniyle bölgeye giden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yangın yaklaştığı zaman karşı ateş verilerek, yerleşim yerine her hangi bir ateşin sıçramaması sağlanır. Yani, yerleşim yerinin yakınını yakarsınız, alevler oraya gelince kül olduğu için yangın ilerlemez. Bu tarz taktiklerin hepsi kullanılır. Orman teşkilatımız 180 yıllık ve deneyimli. İnsan kaynağımız çok iyi, tüm teknolojileri kullanıyoruz.