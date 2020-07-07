Çanakkale'de büyük yangın! Küle dönen araziler böyle görüntülendi

Çanakkale'deki yangın nedeniyle bölgeye giden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yangın yaklaştığı zaman karşı ateş verilerek, yerleşim yerine her hangi bir ateşin sıçramaması sağlanır. Yani, yerleşim yerinin yakınını yakarsınız, alevler oraya gelince kül olduğu için yangın ilerlemez. Bu tarz taktiklerin hepsi kullanılır. Orman teşkilatımız 180 yıllık ve deneyimli. İnsan kaynağımız çok iyi, tüm teknolojileri kullanıyoruz.