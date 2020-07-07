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    • 07.07.2020 14:56
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    Son dakika: Bakan Koca'dan 'Kovid-19'la mücadele' mesajı

    Son dakika haberi! , le mücadeleye dikkat çekerek, "Hastalığa bugün yakalanacak olanların sayısını ortalama bir hafta sonraki testlerde öğreneceğiz. Salgına karşı kaç kişiyiz?" dedi.

    Bakan Koca'dan 'Kovid-19'la mücadele' mesajı

    , le mücadeleye dikkat çekerek, "Hastalığa bugün yakalanacak olanların sayısını ortalama bir hafta sonraki testlerde öğreneceğiz. Salgına karşı kaç kişiyiz?" dedi.




    Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından koronavirüsle mücadeleye dikkat çekmek için yayımladığı mesajında, "Salgınla mücadelede, dün 1086 yeni hastamız ve 16 can kaybımız vardı. Hastalığa bugün yakalanacak olanların sayısını ortalama bir hafta sonraki testlerde öğreneceğiz. Salgına karşı kaç kişiyiz?" dedi.


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