ÖSYM giriş fotoğraf güncelleme nasıl olur? ÖSYM AİS girişi öğrenci fotoğrafı güncelleme

Gündemde en çok ilgi gören konular arasında ÖSYM giriş fotoğraf güncelleme işlemleri yer alıyor. ÖSYM Başkanı Pro. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından açıklama yaparak fotoğraf güncelleme işleminin sınav merkezlerine gitmeden halledilebileceğini duyurdu. Bu gelişme üzerine ÖSYM giriş fotoğraf güncelleme nasıl olur? Sorgulaması yapılırken adaylar fotoğraflarını nasıl güncelleyeceklerini merak etmeye başladı.
ÖSYM AİS GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ
ÖSYM FOTOĞRAF GÜNCELLEME NASIL YAPILIR?
ÖSYM Başkanı Pro. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada T.C. kimlik kartı bulunan fakat sistemlerinde güncel fotoğrafı bulunmayan adayların fotoğraf güncelleme işlemlerini ve sınav başvurularını, başvuru merkezlerine gitmeden Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirebileceklerini bildirdi.
Fotoğraf güncelleme işlemi için aşağıdaki adımların takip edilmesi gerekiyor;
1- ÖSYM AİS sayfasına giriş yapın.
2-Giriş yaptığınız ekrandan sol altta kalan Fotoğraf bilgilerim yazısına tıklayın.
3-Burada fotoğrafınız onaylanmıştır uyarısını alıyorsanız, yeniden fotoğraf onaylatmanıza gerek kalmayacaktır. Eğer farklı bir uyarı alıyorsanız şu adımları uygulamanız gerekmektedir;
Çekilen her fotoğraf ÖSYM tarafından kontrol edilmektedir. Fotoğrafınız ÖSYM tarafından reddedilmediği sürece çekim tarihinden itibaren 50 aydır.
ÖSYM tarafından fotoğrafınız uygun bulunmayarak reddedilmişse "Sınav Fotoğraf Güncelleme" süreci içerisinde fotoğrafınızı güncellemeniz gerekmektedir. Sınav fotoğrafınızı, başvuru dönemi içerisinde fotoğrafınızın çekildiği başvuru merkezinde ücretsiz olarak güncelletebilirsiniz.
"ARTIK ADAYLARIMIZ ÖSYM BAŞVURU MERKEZLERİNE GİTMEDEN FOTOĞRAFLARINI KENDİLERİ GÜNCELLEYEBİLECEKLER"
ÖSYM Başkanı Pro. Dr. Halis Aygün: "Artık adaylarımız ÖSYM Başvuru Merkezlerine gitmeden fotoğraflarını kendileri güncelleyebilecekler. T.C. kimlik kartı bulunan fakat sistemimizde güncel fotoğrafı olmayan adaylarımız fotoğraf güncelleme işlemleri için artık başvuru merkezlerine gitmeden fotoğraf güncelleme işlemlerini ve sınav başvurularını Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirebilecekler. Bu durumdaki adaylarımızın fotoğrafları sınavlara başvuruları esnasında T.C. kimlik kartlarındaki fotoğraflarıyla otomatik olarak güncellenecektir."