

*CHP'li eski vekil Fikri Sağlar

BAŞARISIZ KADROLARI YENİLEYİN

Başarısız kadroları yenileştirmek yerine farklı konuların gündemde tutulmasının yanlış olduğunu ifade eden Sağlar, "Cumhurbaşkanlığını Recep Tayyip Erdoğan'ın kazandığı 24 Haziran seçimi sonrası yanlış gidişatı tartışmak ve başarısız yönetim kadrolarını yenileştirmek için 634 kurultay delegesinin Olağanüstü Kurultay çağrısı o kadrolarca gerekçesiz olarak reddedilmişti. Bugün de başka bir hesap yapılıyor! Büyüyen Covid19 salgınına rağmen alelacele verilen Kurultay kararıyla bu kadroların parti yönetimde kalmasının alt yapısı oluşturuluyor." dedi.

Sağlar sözlerini şöyle sürdürdü: "Malum kadroların rahatça seçilebilmesi için salgın fırsat bilinerek, yönetim için ortaya çıkacak başka adayların fiziki zorlamalarla adeta önü kesiliyor. İddiaya göre kurultay salonu 1300'ü aşan delegenin sadece 900'nü alabiliyor. 4 saatlik sürede yüksek sesle konuşmanın ve dolaşmanın yasaklandığı bildiriliyor. Onur üyelerine ve PM'ye adaylığı için gerekli 10 imzayı almak için salona giriş yasaklanıyor."

"SALGINA RAĞMEN KURULTAY İKTİDAR YOLUNU AÇMAZ"

Pandemi sürecinde tepkilere rağmen kurultayın yapılmasının bir getiri sağlamayacağını belirten eski vekil, "Salgının oluşturduğu yaşam riskine rağmen herkesin karşı çıktığı CHP kurultayı iktidar yolunu açmayacaktır. Aksine kendi evinde hak hukuk ve adaleti oluşturmayan bir partinin toplum indindeki görüntüsünü daha da karanlık hale getirecektir… CHP bunu hak etmiyor" ifadelerini kullandı.