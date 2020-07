CHP'Lİ ESKİ VEKİL, ALPAY'IN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETMESİNDEN RAHATSIZ OLDU: "DEĞDİ Mİ BARİ? ETMEYEYDİN İYİDİ!"

CHP Eski Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt; Alpay'ın "Müzik sektörüne nefes oldu, Erdoğan'a minnettarım" şeklindeki sözlerini eleştirdi ve Alpay'ı hedef alarak, "O unutulmaz şarkılarınla anılacaktın ne güzel...'Eylül'de Gel' le 'Fabrika Kızı'yla... Değdi mi bari? Etmeyeydin iyidi!" iddiasında bulundu.

AYDIN: VAY BE ARKADAŞ VAY BE.."

Tiyatro sanatçısı Orhan Aydın da; Alpay'ın, "Erdoğan'a minnettarım" şeklindeki sözlerini paylaştı ve "Vay be arkadaş vay be.." ifadeleriyle Alpay'ı eleştirdi.