Usta Sanatçı Alpay, Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen İstanbul Yeditepe Konserleri'nin müzik sektörüne nefes olduğunu belirterek, "Sanatı ve sanatçıyı böyle zor bir dönemde yalnız bırakmayıp destek olduğu için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettarım" ifadelerini kullanması, sosyal medyada Alpay'a yönelik linç kampanyasına dönüştü.

CHP'li milletvekilleri, gazeteciler, bazı sanatçılar, BirGün Gazetesi ve Tele-1 Televizyonu; Alpay'ın Sabah Gazetesi'ne yaptığı açıklamaları alıntıladı ve Alpay'ı hedef gösterdi. Sosyal medyada, yılların sanatçısı Alpay'a hakaret edildi.