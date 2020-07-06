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    • 06.07.2020 21:53
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    Son dakika: gurur tablosunu paylaştı: Mehmetçik 'ın kuzeyine Pençe'yi sağlam geçirdi

    Son dakika haberine göre, 'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK'nın kamp alanları ve 38 Türk askeri noktasını gösteren bir harita paylaştı. Mehmetçiğin Pençe-Kartal ve Pençe-Kaplan operasyonlarıyla ülkenin kuzeyinde 38 noktada terör örgütü PKK'nın gücünü kırdığı görülüyor.

    Mehmetçik Irak'ın kuzeyine Pençe'yi sağlam geçirdi
    'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlere ağır darbeler indirilmeye devam ediyor. son durumla ilgili "06 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK'nın kamp alanları ve Türk askeri noktalarını" gösteren harita paylaştı.










    40 KM'DEN FAZLA DERİNLİK!
    , Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde başlattığı Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 40 kilometreden fazla ilerleyerek iç bölgelere konuşlandı.Birçok stratejik tepede kontrolü sağlayan TSK, karadan ve havadan operasyonlarını sürdürüyor.

    Haberler Güncel Son dakika: İletişim Başkanlığı gurur tablosunu paylaştı: Mehmetçik Irak'ın kuzeyine Pençe'yi sağlam geçirdi
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