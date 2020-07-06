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🗺 06 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK'nın kamp alanları ve Türk askeri noktaları pic.twitter.com/ifAmOz4w3U