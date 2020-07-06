KPSS başvuru ücreti ne kadar 2020? KPSS başvuru ücreti nereye yatırılıyor?

ÖSYM'nin her yıl gerçekleştirdiği KPSS lisans sınavının başvuruları alınmaya devam ederken adaylar en çok ücreti merak ediyor. KPSS başvuru ücreti ne kadar sorusunun yanı sıra bu ücretin hangi bankalara yatırılması gerektiği de araştırılan konular arasında yer alıyor. Lisans, önlisans, ortaöğretim ve din hizmetleri olarak farklılık gösteren 2020 KPSS ücretine dair bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.
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2020 KPSS BAŞVURU TARİHLERİ
KPSS Lisans başvuruları 30 Haziran tarihinde başladı ve 13 Temmuz'a kadar sürecek
KPSS Ön Lisans başvuruları 21 Ağustos - 2 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak.
KPSS Ortaöğretim başvuru işlemleri 15 - 30 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak.
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) başvuru işlemleri 6 - 16 Kasım 2020 tarihleri arasında alınacak.
2020 KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin): 80,00 TL
KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin): 55,00 TL
ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin): 80,00 TL
KPSS BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILIYOR?
* Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM'lere yönlendirebileceklerdir. Şubelerden sınav ücreti yatırmak isteyen adaylar, Covid-19 pandemisi nedeniyle şubelerin açık olma durumlarını göz önünde bulundurmalıdır.
Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)
Sınav ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.