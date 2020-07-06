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    • 06.07.2020 17:57
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    konusu nedir? kimdir?

    konusu nedir? kimdir? ve oyuncuları merak edildi. Televizyon ekranlarında bu akşam izleyicisiyle buluşacak yabancı aksiyon filmi Görevimiz Tehlike 5, nefes kesen sahnelerle ekranlara geliyor. Televizyonlarda yayınlanan filmler arama motorlarında araştırılıyor. İşte Görevimiz Tehlike 5 filmi hakkında merak edilenler!

    Görevimiz Tehlike 5 konusu nedir? Görevimiz Tehlike 5 oyuncuları kimdir?

    Televizyon ekranlarında bu akşam yayınlanacak yabancı aksiyon filmi konusu nedir? kimdir? Televizyonda yayınlanan yerli ve yabancı filmlerin konusu ve oyuncuları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte sinemaseverlerin merak ettiği Görevimiz Tehlike 5 filmi konusu ve oyuncuları…

    GÖREVİMİZ TEHLİKE 5 KONUSU

    Sendika adlı uluslararası yasa dışı bir örgüt, Ethan Hunt'ın ajan olarak görev yaptığı IMF'yi ortadan kaldırmaya çalışır. Örgüt Hunt'ı yakalar fakat Hunt örgütün içindeki başka bir ajan olan Ilsa Faust (Rebecca Ferguson) sayesinde kaçmayı başarır. Bir süre ortalarda görünmeyen Hunt geri döndüğünde iş arkadaşı Benji (Simon Pegg) ile yardımlaşarak Sendikayla bağlantısı olduğunu düşündüğü Solomon Lane'i (Sean Harris) yakalamak için o gece orada olacak olan operaya gider fakat istediğini alamaz. Sendikanın peşini bırakmayan Hunt bulabildiği isimlerin peşinden giderken aynı zamanda Sendika'ya da çalışan Ilsa, Hunt'ın planlarını söylemek zorunda kalır.

    GÖREVİMİZ TEHLİKE 5 OYUNCULARI

    Tom Cruise, IMF ajanı Ethan Hunt
    Simon Pegg, IMF teknik saha ajanı Benjamín "Benji" Dunn
    Jeremy Renner, IMF Saha Operasyonları Yöneticisi William Brandt
    Rebecca Ferguson, MI6 gizli ajanı Ilsa Faust
    Ving Rhames, IMF ajanı Luther Stickell
    Sean Harris, Solomon Lane, Sendika'nın lideri
    Alec Baldwin, CIA Yöneticisi Alan Hunley
    Jens Hultén, Janik "Bone Doctor" Vinter
    Simon McBurney, MI6 Yöneticisi Attlee
    Zhang Jingchu, CIA araştırmacısı Lauren
    Rupert Wickham, Avusturya Şansölye'si
    America Olivo, Şansölye'nin karısı
    Tom Hollander, İngiliz Başbakanı
    Hermione Corfield, Plak dükkanında çalışan kız

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