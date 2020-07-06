AÖF 3 ders sınavı ne zaman? Açıköğretim Fakültesi AÖF 3 ders sınavı var mı?

AÖF 3 DERS SINAVINA KİMLER KATILABİLİR?

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Üç Ders Sınav Uygulama Usul ve Esaslarının 1. maddesi "(Değişik: Senato-13/3/2018-3/2) Kayıtlı olduğu bölümdeki/programdaki tüm dersleri almış, sınavın yapılacağı öğretim yılında kayıt yaptırmış olduğu derslerden en fazla üç başarısız ve/veya koşullu geçer dersi bulunan ve bu dersleri başarması durumunda mezun olabilecek öğrenciye; aşağıdaki koşulları sağlaması durumunda; bahar dönemi dönem sonu sınavlarından sonra "Üç Ders Sınavı"na girme hakkı tanınır:

a. Not Durum Belgesinde; Genel Not Ortalaması 2,00 veya 2,00'nin üzerinde olan öğrencilerin, en fazla üç dersten FF harf notunun olması,

b. Not Durum Belgesinde; Genel Not Ortalaması 2,00'nin altında olan öğrencilerin, FF harf notu aldığı derslerin ve/veya uyarı aldığı dönemden itibaren koşullu geçer (CD, DC ve DD) harf notu aldığı derslerinin toplam sayısının en fazla üç olması, c. FF harf notu alınmış derslere, sınavın yapılacağı öğretim yılında kayıt yaptırmış olması." şeklinde düzenlenmiştir.