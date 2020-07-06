AÖF 3 ders sınavı ne zaman? Açıköğretim Fakültesi AÖF 3 ders sınavı var mı?

AÖF 3 ders sınavı ne zaman? 2020 AÖF 3 ders sınavı var mı? En fazla üç başarısız dersi olan öğrenciler için yapılacak AÖF 3 ders sınavı arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Sınava girmek isteyen Açıköğretim Fakültesi öğrencileri de AÖF 3 ders sınavı hakkında araştırma yapmaya başladı. AÖF tarafından yapılan üç ders sınavı için herhangi bir ücret gerekmemektedir. Ayrıca kayıt yaptırmak gerekmiyor. Peki, AÖF 3 ders sınavı ne zaman?
AÖF 3 DERS SINAVI NE ZAMAN?
"Üç Ders Sınavı" internet tabanlı ortamlarda 22-26 Temmuz 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. "Üç Ders Sınavı"na giriş koşullarını sağlayan öğrenciler, öğrenci otomasyonu üzerinden bilgilendirilecektir.
AÖF 3 DERS SINAVINA KİMLER KATILABİLİR?
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Üç Ders Sınav Uygulama Usul ve Esaslarının 1. maddesi "(Değişik: Senato-13/3/2018-3/2) Kayıtlı olduğu bölümdeki/programdaki tüm dersleri almış, sınavın yapılacağı öğretim yılında kayıt yaptırmış olduğu derslerden en fazla üç başarısız ve/veya koşullu geçer dersi bulunan ve bu dersleri başarması durumunda mezun olabilecek öğrenciye; aşağıdaki koşulları sağlaması durumunda; bahar dönemi dönem sonu sınavlarından sonra "Üç Ders Sınavı"na girme hakkı tanınır:
a. Not Durum Belgesinde; Genel Not Ortalaması 2,00 veya 2,00'nin üzerinde olan öğrencilerin, en fazla üç dersten FF harf notunun olması,
b. Not Durum Belgesinde; Genel Not Ortalaması 2,00'nin altında olan öğrencilerin, FF harf notu aldığı derslerin ve/veya uyarı aldığı dönemden itibaren koşullu geçer (CD, DC ve DD) harf notu aldığı derslerinin toplam sayısının en fazla üç olması, c. FF harf notu alınmış derslere, sınavın yapılacağı öğretim yılında kayıt yaptırmış olması." şeklinde düzenlenmiştir.