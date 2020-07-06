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    • 06.07.2020 15:04
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    Bakan Akar'dan konusunda kritik temas

    Milli Savunma Bakanı , resmi ziyaret kapsamında Türkiye'ye gelecek olan İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile bir görüşme gerçekleştirecek. Akar'ın Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Libya'ya yaptığı ziyaretin sonrasında gerçekleşecek bu görüşmede, Libya başta olmak üzere bölgesel konuların yanı sıra iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik iş birliği konularının ele alınması bekleniyor.

    Doğu Akdeniz konusunda kritik temas

    Milli Savunma Bakanı , yarın İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile bir araya gelecek.

    Edinilen bilgiye göre, İtalya Savunma Bakanı Guerini, resmi ziyaret kapsamında yarın Türkiye'de olacak.

    Milli Savunma Bakanı Akar'ın beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile yaptığı Libya ziyaretinin hemen ardından gerçekleşecek bu görüşmede, Libya başta olmak üzere bölgesel konuların yanı sıra iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik iş birliği konularının ele alınması bekleniyor.

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