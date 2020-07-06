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    • 06.07.2020 22:41
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    'da 3 kişi mağarada mahsur kaldı

    'nın Döşemealtı ilçesinde 4 kişi girdikleri mağarada mahsur kaldı. Mağaranın aşağı kısmına halatlarla inen 4 kişiden T, kendi imkanlarıyla dışarıya çıkmayı başarırken diğerleri mahsur kaldı.

    Antalya'da 3 kişi mağarada mahsur kaldı

    'da girdikleri mağarada mahsur kalan 3 kişiyi kurtarmak için ekipler çalışma başlattı.

    Döşemealtı ilçesinde 4 kişi, henüz belirlenemeyen nedenle Yeşilbayır Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bulunan mağaraya girdi. Mağaranın aşağı kısmına halatlarla inen 4 kişiden T, kendi imkanlarıyla dışarıya çıkmayı başarırken diğerleri mahsur kaldı.

    Arkadaşlarına ulaşamayan Mehmet Cüneyt T, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

    İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, , UMKE ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleriyle Dağcılık Kulübü üyeleri sevk edildi.

    Ekipler mağara mahsur kalan kişileri kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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