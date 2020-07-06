Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 06.07.2020 18:23
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.07.2020 18:23
    ABONE OL

    : Koronavirüs vaka, iyileşen ve ölüm sayısı kaç oldu? İşte son durum

    akşam saatlerinde yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Milyonlarca kişi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bugünün güncel verilerini açıklayıp açıklamadığını öğrenmek istiyor. Dün açıklanan verilere göre, Türkiye'de son 24 saatte 1148 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 205 bin 758, can kaybı 5 bin 225 oldu. Peki, koronavirüs vaka, iyileşen ve ölüm sayısı kaç oldu? İşte son durum

    Koronavirüs vaka, iyileşen ve ölüm sayısı kaç oldu?

    6 Temmuz korona tablosundaki son durumu öğrenmek isteyen milyonlarca vatandaş akşam saatlerinde yapılacak açıklamayı beklemeye başladı. Dün yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de 1188 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 180 bin 680'e ulaştı. Peki, koronavirüs vaka, iyileşen ve ölüm sayısı kaç oldu? İşte yapılan son açıklamalar...

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    KORONAVİRÜS VAKA, İYİLEŞEN VE ÖLÜM SAYISI KAÇ OLDU?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6 Temmuz vefat ve vaka sayısını henüz açıklamadı. Bakan Koca ilerleyen saatlerde açıklama yapacak. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde vefat ve vaka sayıları anlık olarak yer alacaktır.

    5 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

    Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 46 bin 414 test yapıldı, 1148 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

    Son 24 saatte 19 hasta vefat etti, 1188 kişi iyileşti.

    Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1127, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 392, toplam iyileşen hasta sayısı da 180 bin 680 oldu.

    "YOĞUN BAKIM HASTA SAYIMIZ, YENİ VAKALARI TAKİBEN ARTIŞ EĞİLİMİNDE"

    Bakan Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

    "Son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı iller; İstanbul, Ankara, Gaziantep, Mardin, Konya, Bursa, Diyarbakır. Yoğun bakım hasta sayımız, yeni vakaları takiben artış eğiliminde. Tedbir varken bugün vefat eden sayısı kanıksanacak tablo değil."

    SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN "SOSYAL MESAFE" UYARISI

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede sosyal mesafe kuralına dikkati çeken paylaşımda bulundu.

    Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sosyal mesafe kuralını kat kat fazla uygularsanız tatilde kat kat iyi dinlenirsiniz." ifadesini kullandı.

    SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN 'TEDBİR' UYARISI

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 salgınının tedbirsiz aşılamayacağı uyarısında bulundu.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''Bugünü salgın hiç yokmuş gibi yaşarsak yarın, önlenebilir nedenlere rağmen 19 can kaybımızın, 1127 yoğun bakım hastamızın olduğu dünü bile iyi günlerimizden biri kabul ederiz.'' ifadesini kullandı.

    Salgınların tedbirsiz aşılamayacağını vurgulayan Koca, tedbirli bir gün dilediğini belirtti.
    Haberler Güncel 6 Temmuz korona tablosu: Koronavirüs vaka, iyileşen ve ölüm sayısı kaç oldu? İşte son durum
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri