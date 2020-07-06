6 Temmuz korona tablosundaki son durumu öğrenmek isteyen milyonlarca vatandaş akşam saatlerinde yapılacak açıklamayı beklemeye başladı. Dün yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de 1188 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 180 bin 680'e ulaştı. Peki, koronavirüs vaka, iyileşen ve ölüm sayısı kaç oldu? İşte yapılan son açıklamalar...

KORONAVİRÜS VAKA, İYİLEŞEN VE ÖLÜM SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6 Temmuz vefat ve vaka sayısını henüz açıklamadı. Bakan Koca ilerleyen saatlerde açıklama yapacak. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde vefat ve vaka sayıları anlık olarak yer alacaktır.