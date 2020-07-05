İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan ve Maltepe Cezaevi'nde bulunan Yusuf B. isimli 17 yaşındaki genç, 21 Mart 2017 günü duruşma için Çağlayan Adalet Sarayı'na getirildi. Kendisine eşlik eden jandarmayla birlikte duruşma katına çıkmak için asansöre binen Yusuf B. jandarmanın belinden silahını alarak görevlileri darbetti ve tehditler savurdu.

'YA BİRLİKTE ÇIKACAĞIZ YA DA ÖLECEĞİZ'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından jandarmaya mukavemet eden Yusuf B. hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede gencin jandarma görevlilerine 'Ya buradan birlikte çıkacağız ya da hep birlikte öleceğiz' diyerek tehdit ettiği anlatıldı.



Yine iddianamede jandarma görevlilerini basit şekilde yaralandıkları anlatıldı. Üç görevlinin müşteki olarak yer aldığı dava, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

DİLEK YAMAN / SABAH