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    Yargılanmaya getirilen şahıs nın silahını alıp tehdit etti!

    Yargılanmak için tarafından Çağlayan Adliyesine götürülen genç jandarmanın silahını aldı ve tehditler savurdu. Hakkında iddianame düzenlenen gencin jandarma görevlilerine ‘Ya buradan birlikte çıkacağız ya da hep birlikte öleceğiz’ diyerek tehdit ettiği anlatıldı. İşte Sabah'tan 'ın haberi...

    Jandarmanın belinden silahı alıp darbetti!

    İstanbul 'nde yargılanan ve 'nde bulunan Yusuf B. isimli 17 yaşındaki genç, 21 Mart 2017 günü duruşma için 'na getirildi. Kendisine eşlik eden yla birlikte duruşma katına çıkmak için asansöre binen Yusuf B. jandarmanın belinden silahını alarak görevlileri darbetti ve tehditler savurdu.

    'YA BİRLİKTE ÇIKACAĞIZ YA DA ÖLECEĞİZ'

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından jandarmaya mukavemet eden Yusuf B. hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede gencin jandarma görevlilerine 'Ya buradan birlikte çıkacağız ya da hep birlikte öleceğiz' diyerek tehdit ettiği anlatıldı.

    Yine iddianamede jandarma görevlilerini basit şekilde yaralandıkları anlatıldı. Üç görevlinin müşteki olarak yer aldığı dava, İstanbul 'nde görülecek.

    DİLEK YAMAN / SABAH

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