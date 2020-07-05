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    • 05.07.2020 20:31
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    'da iğrenç olay! Dede torununu istismar etti

    Esenler'de, 3 buçuk yaşındaki torununa da bulunduğu iddia edilen 57 yaşındaki C.Y., gözaltına alındı. C.Y. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yarın 'na sevk edilecek.

    İstanbul'da iğrenç olay! Dede torununu istismar etti

    Esenler'de, 3 buçuk yaşındaki torununa da bulunduğu iddia edilen 57 yaşındaki C.Y., gözaltına alındı. C.Y. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yarın 'na sevk edilecek.

    Şüpheli C.Y.(57) üç buçuk yaşındaki torununa cinsel istismar uyguladığı iddiasıyla sosyal medyada gündeme gelmişti. Çocuğun ailesi, yaklaşık 1 ay önce karakola suç duyurusunda bulunmuştu. Olaya ilişkin çocuğun dedesi C. Y. savcılığın talimatıyla bugün Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli C.Y. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yarın Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilecek.

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