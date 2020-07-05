

'DENGE BOZUKLUĞUNU DA GÖRMEMİZ MÜMKÜN'

Prof. Dr. Gerek, koronavirüsün bulaş aşamasından sonra kişide denge kaybına yol açtığı görüşleriyle ilgili de şunları kaydetti:



"Koronavirüs geçiren kişilerde yüksek ateş, solunum güçlüğü, kas ve eklem ağrıları, baş ağrısı ve öksürük gibi bulguların yanında daha hafif semptomlar da söz konusu. Fakat son zamanlardaki vakalarda karın ağrısı ve ishalin artmış olduğunu görüyoruz ve yine son zamanlarda baş dönmesi ve bulantının da buna eklenmiş olduğunu görüyoruz. Çünkü her türlü virüs vücudumuzdaki sinir dokularını da etkileyebilir. Dolayısıyla iç kulağı etkileyen bir bulgu söz konusu ise veya virüse bağlı bir tutunum söz konusu ise bu kişilerde bizim denge bozukluğunu da görmemiz mümkün olabiliyor.