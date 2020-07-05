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    • 05.07.2020 10:56
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    ve Sanatkarları Konfederasyonu'ndan "kahvehanelerde oyun oynanmasına izin" talebi

    ve Sanatkarları Konfederasyonu () Genel Başkanı , kıraathane ve kahvehanelerde belirli kurallara tabi olarak oyun oynanmasına izin verilmesi gerektiğini bildirerek,"Kahvehanecilerimiz, her masa için yeni paket oyun kağıdı, her oyundan sonra taşların dezenfekte edilmesi gibi kurallar belirlendiğinde, bunlara titizlikle uyacaklardır" açıklamasında bulundu.

    TESK'ten kahvehanelerde oyun oynama talebi!

    ve Sanatkarları Konfederasyonu () Genel Başkanı , kıraathane ve kahvehanelerde belirli kurallara tabi olarak oyun oynanmasına izin verilmesi gerektiğini bildirdi.

    Palandöken, yazılı açıklamasında, yeni tip (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kapalı tutulan kahvehane ve kıraathanelerin normalleşme süreciyle açılmasının sevindirici olduğunu belirtti.

    Söz konusu işletmelerde halen oyun oynanmasına izin verilmediğini hatırlatan Palandöken, şunları kaydetti:

    "Kahvehanecilerimiz her türlü dezenfekte işlemini uyguluyor, pandemi sürecinin gerekliliklerini yerine getiriyor. Dolayısıyla her masa için yeni paket oyun kağıdı, her oyundan sonra taşların dezenfekte edilmesi gibi kurallar belirlendiğinde, bunlara da titizlikle uyacaklardır. Artık neredeyse tüm hayatın kontrollü şekilde normal devam ettiği bir süreçte, gün içinde yalnızca çay, kahveyle maliyetini çıkartmaya çalışan kahvehaneci esnafımız oyunların oynanması için müjde bekliyor."

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    Haberler Güncel Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'ndan "kahvehanelerde oyun oynanmasına izin" talebi
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