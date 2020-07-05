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    • 05.07.2020 19:38
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    Son dakika: Sağlık Bakanı nı açıkladı

    Son dakika haberi... Sağlık Bakanı 5 Temmuz vaka ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı. Koca açıklamasında, "Son 3 günde, ortalama vaka sayısının en çok arttığı iller: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Mardin, Konya, Bursa, Diyarbakır. Yoğun bakım hasta sayımız, yeni vakaları takiben, artış eğiliminde. TEDBİR VARKEN, “Bugün vefat eden sayısı” kanıksanacak tablo değil." ifadelerine yer verdi.

    Bakan Koca vaka sayılarını açıkladı

    Son dakika haberi... Sağlık Bakanı 5 Temmuz vaka ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı.

    7 İL ALARM VERİYOR
    Koca açıklamasında, "Son 3 günde, ortalama vaka sayısının en çok arttığı iller: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Mardin, Konya, Bursa, Diyarbakır. Yoğun bakım hasta sayımız, yeni vakaları takiben, artış eğiliminde. TEDBİR VARKEN, "Bugün vefat eden sayısı" kanıksanacak tablo değil." ifadelerine yer verdi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 5 Temmuz koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
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