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    • 05.07.2020 15:53
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    ’da 92 ev ya alındı

    Gelen son dakika haberine göre,  ’da tedbirleri kapsamında 92 ev ya alındı. 29 evdeki karantina uygulaması ise sona erdi.

    O ilimizde 96 ev karantinaya alındı!

    'da 92 ev ya alındı
    - Şanlıurfa'da 92 ev karantinaya alındı

    Şanlıurfa'da korona virüs tespit edilen 92 ev karantinaya alınırken, 29 evdeki karantina uygulaması ise sona erdi.


    Şanlıurfa İl Hıfzıssıhha Kurulu korona virüs nedeniyle yeni kararlar aldı. Kurul tarafından alınan karara göre Birecik ilçesinde 4, Bozova ilçesinde 2, Ceylanpınar ilçesinde 3, Eyyübiye ilçesinde 11, Haliliye ilçesinde 24, Harran ilçesinde 2, Hilvan ilçesinde 1, Karaköprü ilçesinde 25, Suruç ilçesinde 7 ve Viranşehir ilçesinde 13 farklı adres karantinaya alındı. Eyyübiye ilçesinde 4, Haliliye ilçesinde 7, Karaköprü ilçesinde 6, Siverek ilçesinde 3, Suruç ilçesinde 3 ve Viranşehir ilçesinde 6 farklı adreste ise uygulanan karantina sonlandırıldı.

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