Sakarya'da cuma günü meydana havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım'dan flaş açıklama yapıldı.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım konuyla ilgili "(Havai fişek fabrikasındaki patlama) Denetim eksikliği yok, en son üçüncü ayda denetim yapıldı. İlgili birimlerimiz burada bütün denetimleri periyodik olarak ciddi şekilde yapıyor, buna devam edecekler. Herhangi bir kusur, ihmal varsa hem adli hem de idari soruşturmada zaten ortaya çıkacaktır ve gereği yapılacaktır." dedi.